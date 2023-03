Alle Fonderie la nuova mobilità "Qui laboratori all’avanguardia L’università aiuterà le imprese"

E’ assolutamente convinto che nel futuro i motori elettrici avranno un ruolo centrale. E in questo futuro le Ex Fonderie, oggi al centro di un importante progetto di riqualificazione e in predicato di diventare un enorme ’hub dell’innovazione’, possono giocare un ruolo da protagonista. Parliamo di Giovanni Franceschini, docente alla facoltà di ingegneria e già preside della Scuola di ingegneria Unimore. Franceschini, per raccontare il contributo che Unimore potrebbe portare, fa una premessa. "Da circa un anno – spiega – sono presidente del comitato tecnico scientifico di Democenter. E una delle missioni che ci siamo dati è cogliere, tra le altre, la sfida tecnologica rappresentata dalla’green mobility’. Principalmente si identifica con la transizione elettrica, ma non solo. Ci sono i carburanti alternativi e c’è un vettore energetico che potrebbe giocare un ruolo chiave, assieme alle batterie di nuova generazione, nel liberare la grande potenzialità delle fonti rinnovabili: l’idrogeno. Su questi temi è nato il Centro nazionale per la mobilità sostenibile, finanziato con risorse Pnrr. Modena è coinvolta in tre specifici ambiti: il primo riguarda la connettività e le auto a guida autonoma, di cui Modena è coordinatore nazionale, gli altri due sono legati alla propulsione innovativa, biocarburanti, idrogeno, celle a...