"Alle Polle lo sci è sempre più inclusivo"

E’ stato ascoltato l’appello lanciato lo scorso autunno per poter continuare sul Cimone i corsi di sci per bambini disabili, soprattutto sordi, così che da lunedì a venerdì è in svolgimento l’edizione 2025 di ‘Sci-abile’, col plauso del Ministro per le Disabilità e la partecipazione di 32 giovani da Italia ed estero tra cui Russia, Bielorussia, Ucraina e Romania. L’appello era stato lanciato da Pierluigi ‘Gigi’ Contri di Riolunato, audioleso anch’egli, conosciutissimo in montagna per le benemerite iniziative e cariche tra cui la presidenza di ‘Emilia loves children’ onlus che promuove il corso sci. "Per questa stagione - dice Contri- ero in difficoltà a trovare finanziamenti per coprire le spese ai ragazzi (soggiorni in hotel, scuola, noleggio sci e scarponi, viaggi navetta, ski pass, attestati e premi, ecc.). Per cinque recenti edizioni ho pensato io a tante spese, con quote delle mie raccolte estive di mirtilli e legname. L’appello ha portato buoni frutti che stanno consentendo l’edizione 2025 sulle ben innevate piste delle Polle di Riolunato, con 32 ragazzi audiolesi di età dai 4 ai 14 anni dall’Italia e dall’esto tra cui bambini russi e ucraini che assieme impareranno a sciare. Alle premiazioni di venerdì avremo importanti presenze istituzionali. Ringrazio -dice Contri- il Comune di Riolunato e l’Ente Parchi Emilia centrale, con un grande aiuto personale dei Carabinieri Forestali e dei maestri e staff tecnico dello Sci Club Riolunato, la Polizia provinciale e gli interpreti lingua dei segni LIS anche per i bambini stranieri. Ringrazio fortemente gli sponsor VIS fondazione Frignano, Trenton, Kerakoll, Vaccari e Bosi, macelleria Belfiori, Incolours e Mirage, oltre a altri piccoli ma preziosi sostenitori". Il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha inviato una lettera di elogi all’iniziativa: "Occasioni come queste -dice l’on. Locatelli – sono molto importanti ce ci ricordano quanto sia cruciale lavorare insieme per garantire ad ogni persona la possibilità di vivere pienamente la vita delle nostre comunità e soprattutto il diritto di essere felici. Lo sport è uno strumento straordinario perché migliora le relazioni e l’autonomia, favorendo il benessere e l’inclusione. Siamo tutti Persone, tutti con gli stessi diritti e tutti dobbiamo avere le stesse opportunità. Ecco perché oggi, insieme, abbiamo il compito di promuovere uno sguardo nuovo che vuol dire iniziare a vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti".

g. p.