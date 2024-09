Alle Quattro Torri di Pavullo vincono Vettor e Pasquinucci

Con l’edizione numero 38 del giro delle Quattro Torri di Pavullo (Torricella, Lavacchio, Pavullo e Montecuccolo) si conclude anche la tredicesima edizione del circuito del Frignano, iniziato il 22 Giugno a Monchio e proseguito a Sestola, Frassinoro, Vitriola e Riolunato. Sei tappe perciò quest’anno per il circuito di corse in appennino, con la gara di Pavullo che svetta per la partecipazione (165 classificati alla competitiva), rimasta ai livelli degli scorsi anni mentre altre gare del circuito hanno fatto registrare un calo di iscritti talora significativo. In aggiunta alla corsa agonistica si sono svolte anche una non competitiva, un percorso Fit walking ed uno per Nordic Walking. La corsa di Pavullo può infatti contare su un’organizzazione esperta da parte dell’ Atletica Frignano, un percorso bello, vario, impegnativo ma corribile con ripetuti saliscendi ed il passaggio nel castello di Montecuccolo oltre che su di una "location" invidiabile.

Si impone il giovane Alessandro Pasquinucci (classe 2003), oggi con i colori del Modena Runners Club. Il suo tempo per percorrere i 14,5 km. della gara competitiva è stato di 54’53", Ottimo crono anche per il secondo, Gian Marco Ronchetti, che termina però staccato di 56". Seguono due atleti della pol.Castelfranco, Simone Romagnoli e Filippo Azzolini, rispettivamente in 57’12" e 58’37". Quinto arrivato è il varesino Michael Muscolino in 58’40". In campo femminile è bravissima Giulia Vettor, in gara per la pol.Castelfranco; Giulia conferma il suo bel periodo di forma con una vittoria in 59’11", prima donna e sesta assoluta. Da lontano la seguono Francesca Cocchi (1h02’47") e Gloria Venturelli (1h04’16"). Completano la "top five" Lucia Ricchi (1h07’26") e Francesca Venturelli (1h10’15").

Il mancato rinnovo della convenzione Fidal/Eps fa sì che molti atleti siano iscritti ma senza indicazione della società di appartenenza. In attesa delle classifiche definitive del Circuito del Frignano anticipiamo che i vincitori sono Claudia Prandi e Stefano Barbuti; le premiazioni verranno effettuate a dicembre, insieme a quelle del Gran Prix Modenese di podismo, in luogo ancora da definire.