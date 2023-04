Alle Tattoo, omaggio a mister "barba"

Alle Tattoo, il tatuatore di Limidi di Soliera, ha tatuato al MAT75 museo del tatuaggio, Fabri Beard al secolo Fabrizio Bottos di Pordenone. Fabrizio, famoso influencer conosciuto su Instagram come FabriBeard ad Anversa (Belgio) si è aggiudicato la coppa del mondo (World Beard championship) per la barba più bella e ad oggi è il primo e unico campione mondiale italiano di barba. Sui social è stata lanciata una challenge per decidere il soggetto del tatuaggio celebrativo che si sarebbe fatto FabriBeard ed i followers di entrambi tra i vari disegni hanno scelto quello che rappresenta Fabrizio e la coppa vinta.