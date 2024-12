Alleanza 3.0, ecco i locker di EasyCoop

Sicuri ed igienici, refrigerati e facili da utilizzare: sono i locker di EasyCoop, armadietti a disposizione dei clienti modenesi del servizio di spesa online offerto da Coop Alleanza 3.0, che continua ad investire per rendere l’esperienza di acquisto sempre più agevole e flessibile, adatta alle esigenze dei consumatori.

Così, dopo la pluriennale esperienza del punto ritiro collocato presso il Grandemilia, la Cooperativa raddoppia l’offerta: nei pressi dell’ingresso lato Palazzetto dello Sport del Centro Commerciale I Portali, infatti, da qualche giorno è operativa una nuova dotazione di armadietti self-service pensati per permettere ai clienti di avere i vantaggi della spesa online – niente code né per riempire il carrello né in fase di pagamento – rimanendo allo stesso tempo svincolati dalla necessità di rimanere in casa ad attendere la

consegna della spesa: il ritiro di quanto ordinato tramite sito o app EasyCoop, la piattaforma di e-commerce della Cooperativa, infatti, potrà essere effettuato nel momento della giornata preferito, all’interno di fasce orarie ampie e selezionate dagli stessi clienti.

In particolare, per quanto riguarda il nuovo locker presente presso i Portali, la spesa può essere prelevata – sempre in modo gratuito – dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 15 e dalle 16 alle 22. Il ritiro avviene in autonomia e con la massima sicurezza per i prodotti e, in particolare, per gli alimenti: gli armadietti, infatti, sono infatti dotati di scomparti diversificati, adatti ad accogliere sia prodotti secchi sia, con vani refrigerati e frigoriferi, prodotti freschi e anche surgelati.

Il cliente deve soltanto inserire il codice ricevuto per mail al termine del pagamento dell’ordine

online, attivando l’apertura di tutti gli sportelli necessari a contenere ciò che si è acquistato, secco, fresco o surgelato.