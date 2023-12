"Alleanza larga a sinistra?. Prima le idee e le persone"

Alleanza a Modena con Pd, Sinistra e Movimento 5 stelle? "Azione non è ascrivibile prioritariamente ad alcuna delle coalizioni presenti nell’attuale panorama politico italiano". Niente è scontato per Paolo Zanca, da novembre commissario provinciale di Azione Modena. Laureato in storia, 67 anni, imprenditore, socialista, ex sindacalista, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna dal 2005 al 2010, consigliere comunale di Bologna dal 1995 al 1999. Da marzo 2023 è responsabile regionale Enti locali per Azione.

Zanca, avete già avviato i contatti con il Pd modenese e il resto della coalizione del centrosinistra?

"Dopo la mia nomina il segretario provinciale del Pd mi ha chiesto un incontro che si è svolto la scorsa settimana. Ci siamo conosciuti, ci rivedremo".

Siete pronti a eventualmente sostenere una coalizione larga che vada da Azione (forse Italia viva) fino al Movimento 5 stelle?

"Azione non è ascrivibile prioritariamente ad alcuna delle coalizioni presenti nell’attuale panorama politico italiano. Fortunatamente nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti".

Ponete eventuali condizioni al Pd per far parte dell’alleanza larga?

"Non intendiamo discutere di campi o alleanze larghe o strette o di primarie, ma ragionare solo di contenuti e della qualità delle donne e degli uomini chiamati a realizzarli. Senza preclusioni aprioristiche o scelte preconfezionate".

E infatti avete anche partecipato al congresso provinciale di Fratelli d’Italia.

"Quando un partito compie un atto democratico, come un congresso, è sempre una buona cosa per la politica. Come a livello nazionale anche Azione Modena è per un dialogo sui contenuti, con partiti di opposizione come di maggioranza. Sarebbe interessante scoprire che, nel merito delle questioni amministrative, il centrodestra locale sia in grado di dare risposte più soddisfacenti del nazionale: su salario minimo e riforma della Giustizia Meloni non ha saputo costruire nulla di concreto".

Azione a Modena aveva soprattutto il volto di Matteo Richetti. Che ruolo ha adesso a livello locale nel partito?

"Richetti è coofondatore di Azione con Carlo Calenda, è capogruppo del gruppo parlamentare alla Camera ed è un iscritto di Azione Modena".

Quali sono le vostre priorità programmatiche sulla città?

"Nel mio primo giro di incontri tra iscritti di Azione e amministratori locali mi è stato immediatamente chiaro che i problemi della città sono ricollegabili a quelli che si riscontrano in tutta la provincia, ascrivibili spesso a scelte regionali o nazionali davanti alle quali la politica locale, i sindaci, gli assessori competenti, non sono stati affatto ascoltati. Può una gestione della Sanità come quella modenese, con un proliferare di strutture pubbliche e pubbliche-private dare risposte efficaci ai cittadini? Visti i tempi biblici per esami, visite e diagnostica direi proprio di no. Il secondo dei diritti è quello della Casa. L’emergenza abitativa è ovunque in questo territorio, non esistono proposte accessibili a una famiglia con uno stipendio medio, nemmeno in affitto. La risposta viene dalla rigenerazione urbana, senza la quale la scelta del consumo zero è una pura scelta ideologica. La raccolta differenziata inoltre, così come gestita da Hera, è deficitaria e da rivedere".

Gianpaolo Annese