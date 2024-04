"Alleanza Sinistra-Verdi, siamo con Righi"

Ambientalismo e sociale sono le parole chiave alla base di ‘Alleanza Verdi Sinistra’ (AVS) di Carpi. Il gruppo locale, nato per iniziativa di ‘Europa Verde-Verdi Italiani’ (Andrea Artioli), ‘Sinistra Italiana’ (Luigi Anceschi) e ‘Insieme a Sinistra’, ex Articolo 1 (Tamara Calzolari), si è presentato ufficialmente ieri mattina alla cittadinanza, in vista delle prossime elezioni amministrative, dove sosterrà il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, Riccardo Righi.

"Come già avvenuto in vari comuni italiani – ha esordito Andrea Artioli, attualmente assessore al Patrimonio verde e allo Sport – anche nella nostra città abbiamo deciso di dare vita ad ‘Alleanza Verdi Sinistra’. Nel confronto abbiamo notato di avere molti punti in comune, tra cui spiccano la giustizia climatica e quella sociale, temi che vanno a braccetto. Tematiche che, come anche quella importantissima dei giovani e del garantire loro un futuro migliore, stanno particolarmente a cuore a Riccardo Righi, il candidato sindaco che noi sosteniamo". "Il nostro gruppo – ha proseguito Luigi Anceschi, storico politico carpigiano – è aperto all’adesione di reti civiche che si riconoscono nei valori dell’area ecologista e di sinistra. L’idea è di unire una coalizione di forze progressiste, democratiche ed ecologiste per dare maggior forza al perseguimento di temi come il lavoro di qualità, l’istruzione e la sanità e pubblica ed universale, il diritto alla casa, le pari opportunità e la difesa dei beni comuni". "Carpi è contendibile – ha sottolineato Anceschi – e per questo il fronte deve essere compatto. Se Righi vuole una ‘Città a colori’, noi garantiamo una bella pennellata! Noi siamo la novità politica dello schieramento carpigiano: vogliamo spezzare il conformismo di Carpi e siamo non per il ‘cambiamento’, come direbbe la destra, ma per il ‘miglioramento’".

"Ci proponiamo – ha aggiunto Tamara Calzolari, attuale assessore alle Politiche sanitarie e sociali - il massimo coinvolgimento dei cittadini per sostenere le indispensabili scelte per una transizione ecologica che vanno dalla realizzazione di una economia circolare, basata sul riciclo delle materie prime e la riduzione dei rifiuti, partendo dalla produzione di energia rinnovabile fino alla mobilità green e alla difesa della biodiversità. Lavoreremo per sostenere chi è maggiormente fragile e per una città che, senza averne paura, riconosce e valorizza le diversità come un fattore di crescita, che siano di provenienza geografica, di genere o generazionale". Maria Silvia Cabri