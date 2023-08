Alleanze, M5s frena: "Dialogo col Pd se cambia rotta su Aimag e ospedale"

"Come Movimento 5 Stelle, ribadiamo il nostro impegno per il bene comune e il benessere dei nostri concittadini. Il nostro sarà un programma serio e concreto, con una giusta visione della Carpi del futuro". Eros Andrea Gaddi, capogruppo M5S, interviene su quello che si profila già il tema ‘caldo’ dei prossimi mesi: le elezioni amministrative di giugno 2024. "Sono già evidenti i segnali di quella che sarà la campagna elettorale nell’ambito del Pd e della destra. Nel corso degli anni in consiglio comunale abbiamo assistito a situazioni di vario tipo: dal Pd che ha sempre evitato il confronto, alle destre che si limitano a polemizzare senza entrare nel merito o proporre una loro visione dei problemi da affrontare". "Le nostre idee sono chiare – prosegue –. Ci interessa la tutela di Aimag, del verde pubblico, dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico, la protezione del suolo e la riduzione dell’uso di cemento. Vogliamo migliorare il Ramazzini anche strutturalmente senza realizzare un nuovo ospedale, e al tempo stesso lavorare con Regione e Stato per avere personale in più. Il cambiamento delle abitudini, inoltre, richiede infrastrutture per promuovere la mobilità urbana e ridurre l’uso dell’auto privata. Riteniamo fattibili questi progetti; tuttavia le altre forze politiche hanno una visione molto diversa dalla nostra. Quindi, leggere che il Pd vorrebbe intraprendere un dialogo con noi ci fa riflettere, considerando la loro abituale arroganza nei dibattiti e la scarsa propensione al confronto. Noi siamo aperti al dialogo con tutti i partiti definiti nell’area progressista, ma solo in presenza di idee e confronto reali". Restando sul tema di un potenziale confronto con la maggioranza, Gaddi ribadisce: "Rigettiamo l’idea di primarie di coalizione proposta dal Pd per il candidato sindaco. Inoltre, vorremmo sapere se il Partito democratico sarebbe disposto a cambiare rotta su temi come Aimag, Parco Lama e nuovo ospedale per il bene dei cittadini: se lo farà, troverà le porte aperte al dialogo. Condividiamo invece già un cammino con la lista civica Carpi Futura, con la quale in questi anni abbiamo sempre collaborato per scambiare idee e affrontare questioni". "L’urgenza – sottolinea – è crescere, da subito. Dobbiamo promuovere una viabilità migliore, rivitalizzare il centro e le sue attività, affrontare realmente il problema del passaggio a livello di Cibeno, espandere le ciclabili e aumentare l’area verde sostenendo anche le aziende nella transizione ecologica. Sul discorso sicurezza siamo sempre stati presenti, senza urlare nel vuoto al contrario della destra carpigiana e del mister percezione Pd, sostenendo il passaggio di fascia della questura di Modena, un osservatorio permanente in Prefettura, e una proposta di legge per la certezza della pena riguardo ai reati predatori".

Maria Silvia Cabri