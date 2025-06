Allenatore accusato di molestie. La rabbia dei genitori delle atlete: "Ha sfruttato la loro ingenuità"

"Ha contattato con frequenza e individualmente le nostre figlie sui loro cellulari personali e sui social, insinuandosi nei loro rapporti di amicizia anche per cercare di isolarle e diventare così il loro unico e fidato confidente, sfruttando la loro ingenuità di ragazzine. Confidiamo nella giustizia affinché sia anche da monito e quanto accaduto alle nostre figlie non accada mai più". A parlare sono le mamme delle ragazzine presunte vittime di molestie sessuali da parte dell’allenatore di pallavolo under 14, raggiunto oltre un mese fa da ordinanza di misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per l’uomo la procura di Bologna ha ora chiesto il giudizio immediato: l’udienza è fissata per il prossimo ottobre. L’accusa nei confronti dell’indagato, 38 anni è quella di violenza sessuale, reato aggravato dall’aver commesso il fatto in danno di minore di anni quattordici e in condizioni di minorata difesa. Non solo: la procura di Bologna contesta all’uomo anche il reato di pornografia minorile.

Seppur l’indagato sia da considerare innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna sarebbero diversi gli indizi di colpevolezza a suo carico, ‘raccolti’ via via dagli inquirenti. Al di là delle testimonianze delle minori coinvolte (sono tre, al momento, le allieve che, attraverso i propri genitori hanno sporto denuncia) ci sono centinaia di messaggi e foto compromettenti, lunghe conversazioni rinvenute sui telefonini. Secondo le accuse l’allenatore avrebbe adescato una delle giovani iscritte al fine di indurla al compimento di atti sessuali: con la ragazzina avrebbe scambiato tra fine 2023 e luglio 2024 oltre 12.000 messaggi Whatsapp, anche in piena notte. Messaggi ammiccanti, ma anche numerose battute a sfondo sessuale. Per carpire la fiducia delle ragazzine il pallavolista avrebbe fatto loro regalini, come gli abbonamenti musicali e le avrebbe ‘ricoperte’ di complimenti. Ci sarebbero state però anche battute a sfondo sessuale, appunto: frasi chiare e pesanti, pronunciate anche durante gli allenamenti di pallavolo, con riferimenti a parti del corpo. Anche sul campo, in qualche occasione, l’indagato avrebbe allungato le mani e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 38enne avrebbe cercato anche di creare occasioni per restare solo con le ‘prescelte’ proponendo ad esempio un gelato o una gita. Ma c’è di più, perché lo sportivo avrebbe obbligato una delle minori a subire atti sessuali contro la sua volontà mentre la minore sembrava essersi addormentata. Con la terza ‘prescelta’, 17 anni, avrebbe instaurato una vera e propria relazione sentimentale, impedendole poi di uscire con le amiche, obbligandola a rispondergli sempre al cellulare anche mentre si trovava a scuola o inducendola a non truccarsi o pettinarsi in base a ciò che all’indagato piaceva. Infine, l’avrebbe indotta ad inviargli foto intime, facendosi trovare anche all’esterno della scuola al fine di riaccompagnarla a casa. Reato aggravato dall’averlo commesso nei confronti di una minore di anni 18, una studentessa del bolognese. I genitori di due delle presunte vittime, attraverso il proprio legale, avvocato Henrich Stove, chiedono oggi giustizia per le figlie. "Siamo amareggiati per questa vicenda, l’allenatore ha lavorato a lungo per carpire la fiducia sia delle giovani atlete che di noi genitori – affermano. Ha cercato di diventare il loro unico confidente, sfruttando la loro ingenuità di ragazzine e il ruolo che rivestiva".

I genitori si augurano la giusta conclusione giudiziaria affinché possa essere da monito e attenzione per le società sportive nell’ambito della delicatezza di questi ruoli così importanti negli anni più delicati e importanti per le giovani donne. La procura ha chiesto per l’indagato il giudizio immediato (cautelare) fissato davanti al tribunale di Bologna.