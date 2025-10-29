Allenatore di pallavolo molestò tre atlete minorenni: condannato a 4 anni e 9 mesi

Modena, 29 ottobre 2025 – La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 10 anni. Ieri, all’esito del processo con rito abbreviato, è arrivata la sentenza, più ‘leggera’: quattro anni e nove mesi di carcere per violenza sessuale su minore. Condannato l’allenatore di pallavolo under 14, 38enne modenese, raggiunto qualche mese fa da un’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’allenatore avrebbe molestato sessualmene almeno tre allieve – parti civili nel procedimento insieme ai genitori – e presenti in aula nel corso del processo.

Una delle vittime, secondo le accuse, sarebbe stata adescata dall’imputato per poi indurla al compimento di atti sessuali: con la ragazzina avrebbe scambiato tra fine 2023 e luglio 2024 oltre 12.000 messaggi Whatsapp. «La sentenza ha posto dei seri dubbi all’impianto accusatorio. Questo sia da un punto di vista giuridico (vi è stato anche un significativo alleggerimento delle figure di reato) sia dal punto di vista fattuale – affermano i legali dello sportivo, avvocati Cosimo Zaccaria, Alessia Massari e Nicola Elmo –. A fronte dei dieci anni di reclusione chiesti dal pubblico ministero, l’esito ha portato a più che un dimezzamento della pena con rilevanti crepe su quanto affermato dall’accusa. Ovviamente attendiamo le motivazioni della sentenza per essere più precisi. Sicuramente impugneremo la residua parte di condanna, certi che anche in Appello verranno ascoltate le nostre ragioni”.

All’esito del procedimento il giudice ha riqualificato alcuni punti della contestazione originaria, riducendo la gravità di un titolo di reato e ritenendone un altro assorbito in un precedente. Il cumulo della pena è stato ridotto a 4 anni, nove mesi e 18mila euro di multa con l’interdizione dell’imputato da luoghi frequentati da minori. Inoltre sono state disposte provvisionali per le vittime di 10mila e 5mila euro e il risarcimento del danno da valutarsi in sede civile.

«Le parti civili sono estremamente soddisfatte dell’esito del processo: per le ragazzine era importante assicurare alla giustizia un imputato in tempi rapidi e che nel processo non fosse messa in discussione la verità dei fatti e la genuinità della dinamica di una ragazzina che prende il coraggio di rivolgersi ai carabinieri e alla magistratura per denunciare fatti gravissimi. Fatti che attengono alla loro intimità e che come sappiamo spesso e volentieri sono difficili da raccontare anche ai genitori» sottolinea l’avvocato Henrich Stove che rappresenta le vittime.

Le indagini avevano portato gli inquirenti a intercettare decine di messaggi ammiccanti rivolti alle minorenni, ma anche numerose battute a sfondo sessuale. Per carpire la loro fiducia il pallavolista avrebbe fatto regalini.