Allerta meteo arancione. Innalzamento dei fiumi. Forte vento in appennino

La Regione ha diramato, per la giornata di oggi, una nuova allerta meteo arancione per criticità idraulica dovuta a possibili piene dei fiumi nella provincia di Modena. Uno scenario legato alle precipitazioni particolarmente intense e persistenti previste sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione già dalle prime ore del mattino.

"Si prevedono – spiegano dal Comune – possibili innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi o superiori alle soglie 2 sui corsi d’acqua del settore centrale". Sul settore appenninico centrale e orientale saranno possibili fin dalle prime ore del mattino "diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori con associati fenomeni di erosione spondale, sedimentazione e trasporto solido". Timori anche per la viabilità, in particolare la Giardini e le vie alternative alla Nuova Estense (dove da giorni è chiuso il viadotto).

Previsti, inoltre, venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. La situazione rimarrà stazionaria nelle prossime 48 ore con monitoraggio della Protezione civile e degli enti.

Particolare attenzione alla vicina provincia di Bologna che è in zona rossa, dunque di massima criticità. I rischi sono quelli di piene di fiumi, su tutti il Reno e gli affluenti, e frane sull’Appennino.

Chiuse, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili in diversi comuni della provincia Bolognese. Ma non in tutti. Chi ha optato per questo provvedimento ha chiuso anche parchi, giardini pubblici, centri sportivi e cimiteri.

È il caso di Bologna che ieri, a metà pomeriggio, ha anche invitato le aziende e gli enti a favorire lo smart working dei propri dipendenti. Poi, in serata, sono iniziate anche le evacuazioni dei piani terra, dei piani interrati e dei seminterrati.