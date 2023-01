Allerta per il gelo ma si scia ovunque

Per oggi la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temperature rigide sull’Appennino Modenese: "Previste temperature medie giornaliere che saranno comprese tra -4 e -6 gradi sulle quote più alte". Già ieri giornata sottozero con minima di meno 11,4 sulla vetta del Cimone. Nessun problema sulle piste da sci, dove anzi oggi e domani si attende il pienone. Sul Cimone e Cimoncino aperti tutti gli impianti. Aperto anche il Centro federale Fondo delle Piane di Mocogno, la pista da bob e le 4 da discesa. Al Centro fondo Boscoreale a Piandelagotti disponibili gli anelli da sci nordico e la pista Maccherie.