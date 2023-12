Allerta più veloce in caso di calamità

Mirandola ha adottato un nuovo Piano di Protezione Civile per adeguarlo alla normativa regionale e nazionale e in virtù delle modifiche dell’assetto territoriale, ma anche per rendere più rapido e sicuro il sistema di allertamento, che oggi - di fronte a sempre più frequenti eventi atmosferici estremi - richiede tempestività ed una forte organizzazione. In realtà, si tratta più di un adeguamento del precedente piano approvato il 30 gennaio 2017, che aveva comunque bisogno di essere aggiornato come ha spiegato il promotore del provvedimento, il Comandante della Polizia Locale Gianni Doni. Le modifiche apportate riguardano principalmente il piano di allertamento della popolazione civile in caso di allerte meteo arancioni e rosse o in caso di calamità naturale.