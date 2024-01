Allerta smog, misure in vigore fino a lunedì. Circolazione limitata per i veicoli più inquinanti Restano in vigore fino a lunedì le misure antismog a Modena e in Emilia Romagna, con limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Le restrizioni sono attivate in caso di superamento dei limiti di PM10. Per maggiori informazioni consultare il sito di Arpae.