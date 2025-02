"Allerta valanghe, usate sonde e segnalatori"

‘Allerta giallo’ regionale oggi per rischio valanghe in Appennino, nei comuni con rilievi frequentati da sci-escursionisti e con neve fresca non ancora assestata: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola. Sull’argomento, l’esito favorevole del soccorso efficace e tempestivo agli sci-alpinisti coinvolti in una slavina domenica scorsa sul monte Cusna ha dimostrato come sia importante l’attrezzatura e la preparazione degli escursionisti.

Lo conferma il Soccorso Alpino Emilia Romagna: "Quando parliamo di interventi in valanga, dove ogni secondo è fondamentale, occorre essere preparati. Per questo ringraziamo gli scialpinisti che sul Cusna hanno prestato i primi aiuti alle quattro persone travolte dalla valanga, attivando i soccorsi e iniziando a liberare i sepolti. La loro preparazione e il sangue freddo sono stati risolutivi". Un plauso anche ai tecnici Saer che in soli 16 minuti dal momento della chiamata sono arrivati con la prima squadra, concludendo le operazioni di scavo, predisponendo controlli sanitari e il trasporto a valle. Va ricordato che, oltre all’assicurazione obbligatoria sulle piste da sci, dal 2022 è scattato l’obbligo a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve "per tutti coloro che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve".

Massimo ‘Tex’ Bernardi, gestore del rifugio Vittoria al lago Santo e responsabile regionale di Rete Radio Montana, commenta: "E’ una buona iniziativa per la sicurezza propria e degli altri munirsi di Artva, sonda e pala. In caso di slavina danno indicazioni essenziali ai soccorritori e consentono di aiutare se stessi e gli altri in attesa dei soccorsi organizzati. Occorre naturalmente imparare ad utilizzarli e addestrarsene all’uso (ad esempio sono disponibili ad appositi corsi le numerose Guide Alpine che collaborano col rifugio Vittoria). Io ne uso da 25 anni, dai primi modelli ora obsoleti a quelli nuovi computerizzati, e li raccomando a tutti, dai principianti e i più esperti, per qualsiasi tipo di escursione sui pendii innevati. Un plauso di cuore -prosegue Massimo- ai miei ex colleghi del Soccorso Alpino ed agli sci-alpinisti intervenuti subito sul Cusna, a dimostrazione di come sia importante dotarsi delle attrezzature di emergenza e di essere capaci di ben utilizzarle".

g. p.