Allevamenti, il prof Pulina: "Benefici per il territorio. Biogas emblema della rigenerazione"

Un allevamento? "Può essere una grande opportunità per un territorio. E ciò che gli ruota attorno, come ad esempio un campo di mais, può diventare una vera e propria riserva d'ossigeno, al pari d'un bosco. Lo dice la ricerca scientifica, supportata da docenti come il professore Giuseppe Pulina, Ordinario di Zootecnica Speciale presso l'Università di Sassari, che da anni è impegnato concretamente a sfatare falsi miti a tema ambientale e tante idee sbagliate che circolano su questi argomenti.

Professor Pulina, si parla spesso di "allevamento intensivo" in senso negativo. Ci spiega perché?

"Facciamo subito una sola premessa, ma importante. Parlerò di chi lavora bene, rispettando le normative vigenti. Perché, come avviene in tutti i settori, c’è chi lavora bene, ed è la grande maggioranza degli allevatori italiani, e chi invece va al di fuori delle regole. Detto questo, il termine ’intensivo’ viene spesso associato a immagini di animali stipati in spazi ristretti, ma scientificamente non significa questo. L’intensità di un processo produttivo non riguarda solo gli animali, ma il rapporto tra capitale investito, tecnologia e lavoro. Un allevamento moderno e tecnologico è intensivo perché richiede grandi investimenti, non perché penalizza il benessere animale. Anzi, più un sistema è efficiente, meno sprechi produce e meno inquina".

Dunque, efficienza e sostenibilità vanno di pari passo?

"Esattamente. Se io perdo azoto o ammoniaca dagli effluenti sto buttando via una risorsa preziosa. Ho quindi interesse economico ed etico a ridurre le perdite e reinserire sostanza organica nei cicli produttivi. Questo porta a una situazione che supera il concetto di ’economia circolare’, per diventare ’economia rigenerativa’. Ovvero, l’allevamento restituisce al territorio più di quanto sottrae. Pensiamo ad esempio al biogas, emblema perfetto di rigenerazione".

C’è chi sostiene che gli animali stiano meglio se liberi al pascolo. È davvero così?

"Non sempre. Le nostre ricerche mostrano che le vacche, ad esempio, preferiscono spesso rientrare in stalla, dove trovano ombra, comfort e cibo a disposizione senza fare sforzi. All’aperto devono difendersi dal caldo, dal freddo o dagli insetti, e questo genera stress. La stalla, se ben progettata e gestita, può offrire condizioni di benessere superiore".

Quanto conta il benessere animale nella qualità dei prodotti che consumiamo?

"Moltissimo. Studi su due milioni di consumatori hanno dimostrato che fino al 50% della percezione di qualità di carne e latte è legato al benessere animale".

Un allevamento porta benefici anche al territorio?

"Molteplici. Un campo coltivato per alimentare gli animali è una ’fabbrica verde’ che produce biomassa, regola i cicli idrici, arricchisce il suolo e genera una grande quantità di ossigeno con la fotosintesi, al pari di un bosco".

Lei è anche presidente di "Carni Sostenibili". Di cosa si occupa questa realtà?

"È un’associazione non profit nata nel 2012, sostenuta dalle principali organizzazioni delle carni bovine, suine e avicole. Abbiamo creato un portale che oggi conta oltre 4.000 articoli divulgativi basati su pubblicazioni scientifiche. Non è uno spazio di opinioni, ma un luogo in cui chiunque può trovare dati e ricerche su impatti ambientali, nutrizione, cultura e società legati al mondo degli allevamenti. L’obiettivo è fare chiarezza contro la disinformazione".

