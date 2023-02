Allevatori assolti dopo anni: "Accuse false, quereliamo"

Secondo le accuse i due coniugi di Pavullo avevano mandato al macello i bovini che allevavano nella propria azienda agricola – situata in un altro comune dell’appennino – dopo aver contraffatto i documenti relativi ai controlli sanitari. La difesa, però, ha dimostrato che non avevano commesso i reati di cui erano accusati e nei giorni scorsi entrambi sono stati assolti. I fatti risalgono al 2014: in sostanza i coniugi, titolari dell’azienda agricola, la donna in qualità di proprietaria e il marito di detentore dei bovini della coniuge, secondo le accuse avevano contraffatto l’attestazione dei controlli sanitari appunto, omettendo di indicare riguardo un animale destinato alla macellazione (per il successivo impiego alimentare), il trattamento farmacologico a cui era stato sottoposto. Non solo; secondo le accuse i due coniugi avevano manomesso i contrassegni auricolari dei capi bovini di loro proprietà. La donna era indagata infine per aver falsamente denunciato di aver subito il furto del registro dei trattamenti terapeutici dei bovini. Ora tutte le accuse sono cadute. "Sono stati assolti con formula piena da tutti e tre i capi di imputazione – afferma il legale Luca Pastorelli – i miei assistiti erano accusati infatti di non aver dichiarato correttamente il trattamento farmacologico dei bovini; la mia assistita è stata assolta perchè il fatto non costituisce reato. L’imputata, una delle principali allevatrici del nostro appennino, è stata assolta per non aver commesso il fatto anche con riferimento all’accusa di aver contraffatto le marche auricolari che costituiscono l’individuazione dei bovini. Abbiamo trasmesso gli atti alla procura per procedere per calunnia nei confronti del principale teste dell’accusa".

Valentina Reggiani