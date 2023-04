"All’ex Coni poteva esserci il liceo sportivo"

"Più che una Casa della salute al posto di quella già presente e recentemente ristrutturata, si doveva costruire una sede per il locale Liceo scientifico Sport Invernali!". Prende posizione un gruppo civico di cittadini che sostiene il consigliere indipendente (in quanto uscito dal gruppo di minoranza due mesi fa) David Tognarelli, dopo che con atti di Consiglio e di Giunta è stata ufficializzata la decisione del Comune di Pievepelago di demolire la ex Casa dello sportivo Palazzo Coni Fit, autorizzando l’Azienda Usl di Modena alla costruzione in quel luogo di una nuova Casa della Comunità.

"La scelta dell’Amministrazione - dicono David e il gruppo che lo sostiene- è politicamente legittima, ma vanno spiegati alla popolazione gli errori per i quali la maggioranza deve assumersene le responsabilità, in vista anche del rinnovo amministrativo del 2024. Pur se l’abbattimento della vecchia struttura si dice fosse inevitabile, riteniamo che non vi sia stata una corretta programmazione sulla destinazione della nuova struttura, che nel programma elettorale del sindaco Ferroni era indicato come possibile punto ricettivo. Invece - ci si domanda numerosi- perché realizzarci una nuova struttura sanitaria poche decine di metri dall’esistente Casa della Salute PievepelagoFiumalboRiolunato, tra l’altro recentemente ristrutturata? Si doveva pensare subito a farvi la sede del Liceo sport invernali, invece è stato costosamente ristrutturato il palazzo ex Credito: non era meglio quindi realizzare nell’ex Coni-Fit il convitto e le aule per tale scuola? Magari con le mense per le altre scuole lì vicine. Si sarebbero di sicuro risparmiati soldi e probabilmente dai fondi Pnrr si sarebbe ottenuto un maggior importo di quello che giungerà, fondi che -ci teniamo a far sapere- non sono mai stati vincolati a soli scopi sanitari come dice l’amministrazione". "Così invece si è vincolato per 50 anni l’unica area di sviluppo in centro paese -proseguono Tognarelli e esponenti del gruppo civico- ad una concessione gratuita del diritto di superficie all’Ausl! Che non crediamo supererà qui le diffuse difficoltà ad assicurare personale medico nelle strutture già esistenti, garantendo i necessari specialisti nella nuova Casa della Salute. E non va dimenticato che il comune continuerà a pagare sino al 2034 un mutuo da 70mila euro annui per pagare il palazzo Coni, che ora viene abbattuto! Abbiamo poi appreso che a fianco verrà realizzato un parcheggio coperto, uno spazio commerciale ed una sala incontri con costi che saliranno a 3 milioni, che potevano essere spesi meglio. Uno dei fattori più negativi è che per questa scelta così importante si è trovato un momento di informazione e di confronto con la popolazione".

r. m.