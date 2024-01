All’ex Principe inaugurato il maxi presepe

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione del presepe in zona Tempio: l’ex cinema Principe è diventato, per la tredicesima volta, teatro del grande presepe scenografico (più di 30 metri quadrati) di ambientazione popolare curato dall’associazione ’Via Piave & Dintorni’. Per il presepe, aperto già dalla vigilia di Natale, inaugurazione ufficiale lo scorso 31 dicembre: una occasione per riunire cittadini, soci e amici dell’associazione. Ha partecipato il sindaco che ha rivolto un saluto ai presenti insieme al presidente di ’Via Piave & Dintorni’ aps Andrea Tomassone e alla vice presidente Gloria Marinelli. "Un sentito ringraziamento ai presepisti Giorgio e Maurizio Marinelli con la preziosa collaborazione di Alessio Guizzardi, Luca Giorgini e William Pinelli. Si ringrazia, inoltre, – fanno sapere gli organizzatori – il Comune di Modena - Quartiere 1 per il patrocinio e contributo e Rock No War per il sostegno".

Gli autori hanno immaginato il sacro evento della Natività in un tipico borgo del nostro Appennino alla metà del secolo scorso secondo la tradizione, il costume e le usanze tipiche modenesi.

La scena riproduce in modo accurato un paesaggio rurale contadino, composto da edifici in sasso e mattone e rustici portici in legno, e sullo sfondo svetta il monte Cimone.

Nel corso degli anni il presepe al Principe si è arricchito di nuovi e interessanti particolari volti ad esaltare nei dettagli la tipica tradizione modenese, come un’acetaia, completa nei più piccoli dettagli e che onora l’oro nero di Modena, l’aceto balsamico, una cantina in cui si trovano vini e salumi della nostra terra e un’ampia rappresentazione della nostra migliore gastronomia. Il presepe al Principe resterà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 23 nei feriali e dalle 9 alle 23 nei festivi fino al 7 gennaio.