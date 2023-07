All’inseguimento del bandito Assalto in banca, scena da film Sei giovani eroi sventano il colpo

di Giorgia De Cupertinis

Sono bastati pochi minuti per trasformare un semplice caffé in una scena da film, dove sei cittadini in pausa al bar si sono trasformati in veri e propri eroi, capaci di fermare un rapinatore di banca in fuga e recuperare, allo stesso tempo, il bottino che il criminale aveva poco prima sottratto.

È quanto successo a Modena ieri pomeriggio – verso le 13.45 – quando due malviventi, dal volto coperto e armati di cutter, sono entrati nella filiale Unicredit di via Corassori (a due passi dal bar dove si trovavano i sei cittadini coraggiosi): la banca in quel momento era chiusa al pubblico, ma all’interno c’erano comunque quattro impiegati.

Per entrare, i due rapinatori avrebbero abbattuto la vetrata con la tecnica della ventosa e, armato di cutter, uno dei due avrebbe poi minacciato i cassieri facendosi consegnare il denaro, per poi darsi alla fuga cercando di raggiungere quanto prima l’automobile.

Una scena che ha subito insospettito i clienti al bar accanto, che hanno immediatamente capito cosa stava succedendo: senza nessun timore, come raccontato dalla barista che ha assistito alla scena, "si sono lanciati su di lui, per bloccarlo tempestivamente".

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti delle volanti della polizia di Stato e uno dei rapinatori, italiano, è stato così bloccato grazie anche all’aiuto dei clienti eroi: il malvivente, italiano, è stato poi portato in Questura, mentre il complice è invece riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Sul posto anche gli investigatori della squadra mobile, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, mentre la scientifica si è occupata dei rilievi, repertando tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine. Al momento, è in corso la conta del denaro, per capire se il fuggitivo sia riuscito a intascarsi una parte del bottino.

Grande l’emozione della proprietaria del bar, che riavvolge il nastro: "I ragazzi che stavano mangiando qui da noi erano fuori dal locale per fumarsi una sigaretta – racconta Daniela Dondi, del Corassori Café –. All’improvviso, hanno sentito un forte rumore, perché con la ventosa i rapinatori avevano tirato giù la vetrina: in quel momento tutti si sono voltati o affacciati per controllare cosa fosse successo. Hanno visto scappare i ladri con i soldi: subito, i sei giovani ne sono riusciti a bloccare uno, tenendolo fermo fino all’arrivo della polizia".

"È stato un momento davvero forte, difficile anche da spiegare – prosegue –. Sono ragazzi davvero bravi, che si sono precipitati a bloccare il rapinatore. E hanno riconsegnato i soldi che il bandito, braccato, aveva in mano. Hanno dimostrato davvero tanto coraggio".