Allo stadio il gol dell’educazione

Un successo. Non ci sono altri termini sportivi per definire la partecipazione del Modena Fc al Campionato di Giornalismo. Una vittoria di quelle che lasciano il segno nella memoria, del club e soprattutto delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato alla storica iniziativa de ’Il Resto del Carlino’. Per il Modena Fc della famiglia Rivetti è una priorità stabilire un contatto diretto con le scuole della città e della provincia perché il futuro è seminato e fiorisce dentro le aule, dalle elementari alle università. "È stato un piacere accogliere allo stadio Alberto Braglia gruppi che hanno avuto la possibilità di conoscere l’impianto, di vedere l’allenamento della squadra, incontrare i calciatori e intervistare alcuni di loro, realizzando poi articoli da fare invidia persino ai professionisti della penna". Il Modena Fc (che ha premiato l’Ic Pievepelago per l’intervista a Luca Magnino) vuole aprire le sue partite agli studenti: ci sono facilitazioni anche di prezzo per i giovani e le famiglie oppure per gruppi che vogliono condividere un’esperienza indimenticabile. Per crescere insieme tifando gialloblù.