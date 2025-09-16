Alloggi all’ex Corni. Ok all’accordo ritoccato

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’aggiornamento con specificazioni dello schema di accordo con la società Campus X srl e la Società Mo.Re srl per la gestione della residenza condivisa temporanea nel comparto dell’ex Fonderia Corni a Modena.

Nella seduta di ieri è stata approvata la relativa delibera, illustrata dall’assessora alle Politiche abitative e Piano per la Casa Francesca Maletti, con il voto a favore di Pd, Avs, Pri – Azione – Sl, Modena per Modena e M5s, contrario di FdI, Modena in ascolto e con l’astensione di Lega Modena.

Nel mese di luglio lo schema di accordo era già stato approvato in Consiglio per adeguarsi ai contenuti delle recenti evoluzioni normative e agli impegni assunti dal soggetto gestore a seguito del finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’erogazione di contributi a sostegno dell’housing universitario, con la previsione, in particolare, di dare in gestione direttamente al Comune per vent’anni i 36 posti letto precedentemente vincolati ad uno sconto del 10 per cento sui prezzi di mercato. L’Amministrazione gestirà i posti letto attraverso la propria struttura Agenzia Casa e, per ottenere una perfetta coerenza tra quanto disposto dal Regolamento di Agenzia Casa e quanto dallo schema di Accordo di gestione, si è ritenuto necessario introdurre alcune specificazioni tecniche sulla natura della composizione del corrispettivo riconosciuto al gestore in relazione ai 36 posti letto in gestione comunale, pur non modificando il valore del corrispettivo medesimo.

Luca Negrini di Fratelli d’Italia ha avviato l’intervento manifestando disappunto per la decisione della conferenza dei capigruppo di non accogliere la richiesta di osservare un minuto di silenzio in memoria dell’attivista statunitense Charlie Kirk. Nel merito della delibera, il capogruppo ha parlato della "necessità di riconoscere al Governo il merito dei fondi Pnrr utilizzati nel progetto, cosa che il centrosinistra tende a dimenticare". Negrini ha quindi attribuito l’attuale emergenza abitativa alle scelte delle precedenti amministrazioni, ritenendo "insufficiente come misura il continuo richiamo al riutilizzo di immobili sfitti". A suo avviso, "è necessario quindi ampliare concretamente l’offerta, anche superando questioni ideologiche su temi come il consumo di suolo". Maria Grazia Modena (Modena per Modena) ha rilanciato la proposta ("in passato avanzata e poi respinta") di realizzare un campus universitario nell’area dell’Ottavo Campale "con spazi dedicati esclusivamente agli studenti, comprensivi di alloggi, servizi, mense e strutture sportive". La consigliera ha parlato di un modello ispirato all’esperienza anglosassone, ritenuto più funzionale "rispetto all’attuale impostazione diffusa dell’università in città".