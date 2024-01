Alloggi da incubo. Affitti insostenibili

Le compravendite rallentano, ma la vera emergenza sociale è la difficoltà di trovare una casa in affitto a Modena a prezzi ragionevoli. Solo nell’ultimo anno l’impennata è stata del 28 per cento. Il capoluogo è ai primi posti a livello nazionale dopo città come Milano, Roma, Firenze, con una media di 412 euro a stanza.

Vale per gli studenti, vale per i poliziotti, per gli autisti di autobus, per gli insegnanti, molti dei quali rinunciano all’incarico perché non riescono con lo stipendio che hanno a far fronte alla pigione mensile. Per mitigare il problema oltre alla realizzazione di Peep e studentati, sono stati siglati gli ‘Accordi territoriali’ con le associazioni dei proprietari grazie ai quali si può ridurre la locazione anche di 200 euro al mese rispetto agli standard.