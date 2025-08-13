"Alloggi Ers a Vaciglio, infiltrazioni d’acqua"

"Propongo che il Comune intervenga per migliorare la situazione delle palazzine del Parco Estense del comparto Vaciglio dove, dopo appena due anni dalla consegna, sono presenti infiltrazioni di acqua sia dal tetto che nei garage, si sono rotte diverse cerniere delle porte interne, non vi è alcuna apertura nei vani scala che rimangono al buio, sono frequenti le interruzioni di acqua calda, non viene fornita adeguata documentazione a supporto degli alti costi sostenuti". Così Andrea Mazzi, consigliere comunale di ’Modena in ascolto’, presentando due interrogazioni in Consiglio comunale a tema, dopo mesi di "incontri coi residenti riuniti nel Comitato Inquilini Parco Estense, sopralluoghi ed approfondimenti in merito alle cinque palazzine di via Nilde Iotti, all’interno del comparto Vaciglio", dove sono stati realizzati 124 alloggi di Edilizia residenziale sociale (Ers), da destinare interamente ad affitto calmierato. Mazzi segnala anche "lunghi tempi di attesa per la riparazione degli impianti" e più in generale aggiunge, oltre i problemi del discusso comparto Vaciglio: "Questo genere di interventi di social housing sono importanti per una città come Modena, perché dovrebbero rispondere alle esigenze abitative della famiglie a reddito medio-basso. Si tratta di famiglie giovani o fragili che pagano un affitto un po’ più basso della media del mercato ma che vivono in alloggi caratterizzati da scarsa qualità realizzativa, elevati e poco trasparenti costi di gestione e progetti di mediazione sociale che rimangono solo sulla carta". Tuttavia, ancora non ci siamo. Il consigliere evidenzia anche "problemi legati alla sicurezza dei residenti, come avviene purtroppo in diverse zone della nostra città, in quanto negli ultimi mesi si sono verificati diversi atti vandalici. Sono questi gli alloggi Ers che vogliamo oggi per Modena?", si chiede Mazzi.