"Alloggi Ert fuori dagli aiuti"

"Il fatto che il Governo abbia dimenticato di inserire gli alloggi ERP all’interno del decreto sugli aiuti per l’alluvione è semplicemente scandaloso perché discrimina e colpisce persone fragili ed in difficoltà. Bene quindi che la Regione, rispondendo ad un mio question time, abbia ribadito la volontà di chiedere una modifica urgente nella fase applicativa del decreto affinché queste persone non debbano essere ulteriormente penalizzate da quanto accaduto durante l’alluvione di maggio". È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina la Giunta ha risposto ad un’interrogazione immediata in aula presentata dalla stessa consigliera M5S.