All’Olimpico il giro d’onore per il mito Lenzini

Oggi, domenica, a Roma verrà ricordato e festeggiato il 50° anniversario del famoso scudetto calcistico della Lazio il 12 maggio 1974, profondamente legato a Pievepelago. Il residente della Lazio era infatti l’imprenditore Umberto Lenzini originario della vallata pievarola e dal fatto che dal 1969 al 1979 la Lazio effettuava a Pieve i ritiri pre-campionato con grande afflusso di tifosi e risalto a livello nazionale. Proprio per questo legame, Andrea Lenzini (nipote del presidentissimo) effettuerà oggi il ‘giro d’onore del campo’ all’Olimpico prima della partita con l’Empoli alle 12.30, salutando i tifosi come fece 50 anni fa il nonno Umberto ovvero ripetendo il suo tradizionale gesto delle dita con la V di Vittoria. ‘Un grande onore -dice Andrea- che fa seguito alla recente intitolazione di un Parco romano al nonno.’ Alla festa, oltre ai giocatori e dirigenti attuali, parteciperanno anche gli ex calciatori viventi ed i parenti di quelli scomparsi. Dopo la partita vi saranno altre iniziative collegate, tra cui la mostra ‘Meravigliosa- La miglior Lazio di sempre’ all’auditorium Parco della Musica, con vari reperti anche da Pievepelago. Ed è scaricabile gratuitamente dal sito della S.S.Lazio. https://www.sslazio.it/it/1900-history l’e-book ‘Lazio nel Sogno: la favola dello scudetto del 1974’ raccontata da Emiliano Foglia attraverso la genesi, le location, i momenti chiave, i protagonisti, i festeggiamenti ed i cimeli che hanno reso leggendario quel trionfo. Lo scrittore Riccardo Crovetti di Pievepelago ha collaborato a questa approfondita opera: ‘Quando mi hanno proposto da Roma di occuparmi della parte del ritiro di quella Lazio qua a Pievepelago, ho accettato subito col cuore. Attraverso una ricostruzione dettagliata ho descritto, grazie all’aiuto di chi ha vissuto quei momenti, uno spaccato fedele di quell’epoca e dei personaggi che hanno reso leggendaria quella Lazio, in primis il presidente e nostro conterraneo Umberto Lenzini.’ Gli appassionati di calcio del Pelago sperano che si possa la prossima estate organizzare una festa anche a Pieve dove, oltre che a Lenzini, vi sono bei ricordi del compianto allenatore Tommaso Maestrelli capace di creare e a tenere le redini di quel gruppo definito di ‘pazzi’ guidato da Giorgio Chinaglia e dal capitano Pino Wilson, con giocatori come Re Cecconi, Pulici e D’Amico che portarono a Roma il primo scudetto laziale. Umberto Lenzini era proprietario della società assieme ai fratelli Angelo ed Aldo.

Giuliano Pasquesi