"Allontanamento volontario? Assurdo"

"Ci sono momenti in cui il silenzio è doveroso e ci sono momenti in cui parlare diventa necessario. Chi più di me può testimoniare l’assurdità dell’allontanamento volontario?". Considerazioni di Roberta Carassai, la mamma del ragazzo scomparso Alessandro Venturelli, a proposito delle riflessioni durante la trasmissione Chi l’Ha visto che si stava occupando di Giulia, la ragazza uccisa. "Solo chi vive la scomparsa di un familiare – dice Carassai – comprede esattamente che l’apertura di un fascicolo del genera significa solo abbandono. Care istituzioni, continuate a parlare con il senno del poi...".