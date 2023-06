All’Opera Pia l’arredo in ceramica realizzato insieme agli studenti

Un dialogo costruttivo tra generazioni, tra passato e presente.

È stato inaugurato presso l’Opera Pia Castiglioni il nuovo manufatto realizzato nell’ambito di "Antichi Mestieri", laboratorio ceramico giunto quest’anno alla 13esima edizione: si conclude così il percorso cominciato nel 2020 e interrotto a causa della pandemia.

Il progetto è nato da un’intuizione di Ferruccio Giuliani, compianto imprenditore della ceramica e presidente dell’Associazione Terrae Novae, che per primo avviò la collaborazione tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado Fiori e gli ospiti della Casa Residenza e Centro Diurno Opera Pia Castiglioni per la creazione di un arredo in ceramica: inaugurato ieri, è stato collocato all’interno della struttura. "Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Maria Costi – va a tutti coloro che hanno collaborato: ai volontari dell’Albero della Vita, al professore della scuola media Fiori referente del progetto Massimo Frisullo, allo storico amico di Ferruccio Giuliani, Agostino Salsedo, che ha supervisionato colori e piastrelle, a Dario Brugioni della ditta Forme 2000 che ha permesso di cuocere le mattonelle, a Mario Grimaldi di Ediling Fiorano e Daniele Giusti di Soluzione Edile che hanno piastrellato il manufatto sulla parete, a Giorgio Tommasini che ha aiutato nel tinteggio delle pareti, a Onelia Varini dell’Officina della Memoria e a Luigi Giuliani, fratello del compianto Ferruccio".