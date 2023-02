All’oratorio di Vignola una settimana di festa dedicata a don Bosco

Giovanni Paolo II definì Don Giovanni Bosco "padre e maestro della gioventù". E proprio al grande santo che spese la sua vita e tutto il suo impegno per i giovani è stata dedicata una settimana speciale di festa, promossa dalla parrocchia di Vignola, che ha visto anche la partecipazione dell’arcivescovo Erio Castellucci. Un ricco programma (coordinato dal parroco don Luca Fioratti) ha messo al centro l’oratorio parrocchiale dove si sono svolte molte iniziative, fra cui anche un incontro per i genitori su "Le sfide del cambiamento", a cura del Servizio di pastorale giovanile diocesano. Per Don Bosco, il primo ingrediente per farsi santi era l’allegria: vari appuntamenti sono stati quindi pensati per i giovanissimi, come il pomeriggio di giochi a cui hanno partecipato più di cento ragazzi. E domenica scorsa, dopo la processione verso l’oratorio con la statua del Santo, un simpatico momento conviviale comunitario e la tombola organizzata dall’Azione Cattolica.

s.m.