"Alluvione a Nonantola: Bonaccini critica governo ma Regione in ritardo"

I consiglieri di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano si inseriscono nella polemica sul post alluvione in Romagna tra il presidente Bonaccini e il commissario straordinario Figliuolo, ricordando la situazione di Nonantola. "Bonaccini – attaccano i consiglieri Platis e Casano – si lamenta di Figliuolo, ma a Nonantola ha pieni poteri e la situazione è questa: la ricostruzione dopo 30 mesi è ferma esattamente alla metà: 50%. A maggio ha addirittura chiesto un’ulteriore proroga, nella speranza di finire entro il 31.12.2024". Tornando poi al 6 dicembre 2020, giorno dell’alluvione, e rivolgendosi alla Giunta regionale, Platis e Casano criticano tra l’altro: "Il fiume Panaro ha rotto proprio a poche decine di metri da dove era uscito già nel 2014. Non si governa coi rattoppi. In quei sei anni, diciamolo, è stato fatto poco o nulla". Critiche poi sui rimborsi mancati per le auto distrutte e, più in generale, "i nonantolani hanno dovuto anticipare i fondi. Ad oggi gli interventi sotto i 10mila euro sono tutti eseguiti, ma i più corposi sono al palo".