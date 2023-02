Alluvione, ancora caos sui rimborsi "Pochi cittadini hanno avuto i soldi"

E’ di nuovo polemica a Nonantola sul tema dei rimborsi per l’alluvione del 6 dicembre 2020. Ad attaccare, in una nota, è il Comitato cittadini "Basta Emergenze", al qual risulterebbero ancora inevase la maggior parte delle pratiche di rimborso ("su circa 1800 domande presentate, ci risultano circa 300 rimborsi effettuati"). Secca la smentita, invece, da parte dall’amministrazione, che invita a riflettere: "Con i sentito dire si va poco lontano". Ma andiamo con ordine. Il Comitato scrive tra l’altro in una nota: "Agli inizi di novembre abbiamo chiesto ai gruppi consiliari di organizzare insieme all’amministrazione comunale un momento pubblico che informasse i cittadini sullo stato delle domande di rimborso. Sappiamo che la richiesta è stata avanzata al sindaco e alla Giunta senza però ottenere riscontri, se non un "piccolo resoconto" pubblicato a dicembre sulla pagina Facebook della Sindaca, che dedica esattamente queste tre righe: "Per quanto invece riguarda i rimborsi, ad oggi sono state istruite le pratiche relative all’80% delle domande presentate: l’obiettivo è quello di completare le istruttorie nelle prossime settimane". "Che significa istruite? – si chiede il comitato – Quanti cittadini richiedenti hanno effettivamente ricevuto i soldi? Quante sono le domande incomplete eo in attesa di ulteriore documentazione?...Rinnoviamo e ribadiamo a questo punto pubblicamente l’urgenza di un’iniziativa pubblica da parte dell’amministrazione comunale che faccia il punto sulla situazione. Da parte nostra, come Comitato organizzeremo il giorno 26 febbraio un incontro pubblico, in Piazza Liberazione, con tutti i cittadini, per dare conto di questa situazione che per noi ha dell’incredibile e, anche, per fare il punto sugli interventi effettuati, o da effettuare, da parte degli Enti competenti in materia di sicurezza idraulica".

Da parte sua, la sindaca Federica Nannetti commenta: "Replicare a tante sciocchezze dette tutte insieme è complicato. Innanzitutto ’istruire una pratica’, mi pare ovvio, significa averla lavorata ed elaborata. Questa modalità fa sì che, chi ha già chiuso i lavori e presentato le fatture, riceva una lettera di concessione e liquidazione, mentre chi ha una pratica da integrare sappia esattamente cosa manca e possa produrre la documentazione necessaria per poi essere liquidato, oltre che conoscere l’importo esatto della liquidazione. Da qui la nasce la diceria delle poche liquidazioni effettuate. In tanti – prosegue Nannetti - stanno ancora finendo i lavori (con la consapevolezza dell’importo), altri stanno portando le fatture e altri ancora lo faranno in primavera. Con l’istruttoria già fatta, le liquidazioni procederanno ora più spedite. Mi tocca ribadire per l’ennesima volta che il Comitato si fa portavoce di istanze di singoli che vengono strumentalizzate da forze politiche di opposizione con fini tutt’altro che nobili. Ci sono poi un centinaio di pratiche che non avranno probabilmente requisiti per essere liquidate e che trattiamo una ad una chiamando gli interessati per capire se vi sarà rimedio".

Marco Pederzoli