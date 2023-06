Alluvione, concerto di beneficenza

’Romagna nel cuore. Il fango non sotterra la speranza’ è la serata aperitivo, con il concerto del gruppo Ologramma, una lotteria e un’asta per raccogliere fondi, in programma giovedì dalle 20, nel giardino di Villa Cesi e aperta a tutti i modenesi che vogliono dare il proprio contributo a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna.

La serata di beneficenza, organizzata per alleviare le sofferenze della popolazione colpita dalla calamità naturale, è stata organizzata dal Gruppo Donne e Giustizia di Modena, in collaborazione con Modena aiutiamoci e con il patrocinio del Comune di Modena, per sostenere il progetto ’Faenza, via D’Azeglio’: i fondi raccolti sono destinati, infatti, alle 50 famiglie che abitano in quella strada nel comune di Faenza, una piccola comunità in cui ci si aiuta reciprocamente in una zona che l’alluvione ha trasformato in una distesa di acqua e fango che ha seppellito ricordi, fatiche, amore ma non la volontà di andare avanti e di ricostruire. Le immagini che scorrevano all’indomani della catastrofe sono rimaste indelebili nei ricordi di tutti.

L’iniziativa raccoglie donazioni attraverso il pagamento dei biglietti di ingresso, che partono da 80 euro, una lotteria e un’asta nella quale saranno messi in vendita al miglior offerente alcuni prestigiosi premi, tra cui una maglia di Locatelli, giocatore della Juventus, ed il pallone di Cristiano Ronaldo.

L’ evento inizierà alle 20, con la registrazione dei partecipanti e alle ore 21 è previsto il saluto delle autorità a cui seguirà lo spettacolo del gruppo Ologramma e, infine, a partire dalle 22.30 l’estrazione dei biglietti della lotteria e per finire l’asta.

È ancora possibile partecipare all’ evento, inviando la comunicazione al seguente indirizzo mail: [email protected] e attuare il versamento sul conto dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia:: IBAN IT71T0538712900000000774688.