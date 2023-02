Alluvione del 2020, rimborsi lumaca La protesta di chi ha perso tutto "E’ un’attesa infinita, siamo stanchi"

Si sono ritrovati ieri mattina in piazza Liberazione i cittadini che hanno subito danni durante l’alluvione del 2020 e ancora non hanno ricevuto un euro di risarcimento per i danni che hanno subito.

Visto il maltempo sono stati accolti nella sede della Cgil e lì hanno discusso, per l’enesima volta, dei ritardi dei rimborsi e della nostra macchinosa burocrazia.

Come si ricorderà, tutto ebbe inizio il 6 dicembre 2020, con l’apertura di una falla (poi chiusa il giorno dopo grazie al lavoro ininterrotto di oltre 20 uomini e mezzi) nell’argine destro del fiume Panaro, le cui acque allagarono una vasta area compresa tra Nonantola e Castelfranco, con ingenti danni per abitazioni e aziende, costringendo numerose famiglie e maestranze all’evacuazione.

Centinaia di cantine, negozi, e abitazioni erano finiti sott’acqua, e migliaia di porte, mobili ed elettrodomestici erano stati ammonticchiati lungo le strade. Ma l’acqua non aveva risparmiato neppure auto e moto oltre alle biciclette lasciate in strada o nei cortili.

Da allora, dopo più di due anni, sono ancora molte le famiglie in attesa dei rimborsi ed altre alle prese col non facile iter burocratico, ulteriormente aggravato dall’obbligatorietà, stabilita dal Comune, di terminare i lavori entro il 23 settembre 2023 (sembrerebbe prorogabile).

Dagli interventi, si è capito, che nessuno è alla ricerca di un capro espiatorio (Stato, Regione, Comune) ma che molti dei presenti, avendo subito ingentissimi danni (dai 6mila ai 50mila euro), e per l’assurdo aumento delle materie prime, sono alla ricerca di finanziamenti, il cui accesso non è sempre scontato, se non addirittura negato.

Tra i partecipanti all’incontro, indetto dal ‘Comitato cittadini alluvione Nonantola’, anche l’ex sindaco del paese Pier Paolo Borsari, in rappresentanza del fratello, che ha dichiarato la sua "perplessità per come stanno andando le cose". Uno solo –Giovanni Piccinini, guardato da tutti come un miracolato– ha affermato d’essere stato liquidato per il ripristino dell’abitazione, mentre è ancora in attesa per il rimborso del mobilio.

Intanto, per il 1° marzo 2023 alle 19.30, è stato convocato un Consiglio comunale straordinario aperto (si prevede affollato, ma senza diritto di parola) nel quale tra i diversi punti all ‘ordine del giorno c’è l’interrogazione a risposta orale di Erika Ansaloni, capogruppo consiliare del Pd, in merito proprio ai rimborsi post alluvione. Se son rose fioriranno.

Dal clima che si respirava ieri, se la situazione non dovesse migliorare, c’è chi ha proposto di "farsi sentire" in maniera diretta con "azioni pacifiche ma eclatanti, perché le grida d’aiuto di chi ha perso quasi tutto, vengano finalmente ascoltate".

Gian Luigi Casalgrandi