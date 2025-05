Alluvione e cittadini danneggiati. Due sportelli per dare appoggio

Sostenere, nella compilazione dei documenti tecnici, i cittadini. Con questo obiettivo il Comune di Castelfranco Emilia ha deciso di attivare due sportelli di supporto per gli abitanti del territorio che sono stati colpiti, lo scorso ottobre, da danni a seguito degli eventi alluvionali. "I tecnici – spiegano dal Comune - individuati all’interno dell’organico comunale, affiancheranno i cittadini nella compilazione della domanda da presentare alla Regione Emilia-Romagna per ottenere i rimborsi. Si tratta di un’iniziativa che sarà portata avanti anche nelle prossime settimane. Le aperture degli sportelli si terranno giovedì 8 maggio nel pomeriggio (ore 14.30-18) e martedì 13 maggio in mattinata (ore 9.30-12.30). In entrambe le occasioni le sedi saranno quella della polizia locale di Piumazzo (in via dei Mille) e la sede Arci di Manzolino (in via Nazario Sauro). Per accedere al servizio non occorre la prenotazione". "Sostenere i cittadini anche in questi passaggi più tecnici è per noi un dovere – dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – anche perché, dopo l’emergenza, arriva sempre una fase meno visibile ma altrettanto delicata, fatta di burocrazia, documenti e scadenze, che rischia di lasciare indietro chi è già stato colpito. Con questi sportelli vogliamo offrire un aiuto concreto, semplice e accessibile a tutti".

m. ped.