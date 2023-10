Alluvione e ristori : "Garantire le risorse e sorvegliare anche i nostri argini"

Garantire le risorse necessarie a territori e imprese della Romagna colpiti a maggio dal maltempo per consentirne la ripartenza e rilanciare l’attività economica ma anche l’istituzione di un gruppo di lavoro sulla manutenzione e la prevenzione del dissesto idrogeologico anche sul nodo idraulico di Modena. Sono le principali richieste che il Consiglio comunale rivolge al Governo, approvando l’ordine del giorno ’Alluvione in Emilia-Romagna’ dopo un dibattito nel quale i promotori del documento hanno ribadito i ritardi di questi mesi. Il testo, presentato già in giugno, è stato illustrato nella seduta di giovedì da Alberto Bignardi per il Pd ed è stato approvato con anche il voto a favore dei gruppi di maggioranza (Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena e Modena Civica) e del Movimento 5 stelle; voto contrario per Fratelli d’Italia; astenuto il gruppo Lega Modena.

Ricordando gli eccezionali fenomeni alluvionali in Romagna, fra l’1 e il 17 maggio, e quindi le vittime e i danni riscontrati su scala nazionale, tenuto conto delle filiere produttive compromesse, l’ordine del giorno chiede di garantire ristori adeguati alle proporzioni dell’evento. A distanza di cinque mesi, infatti, le risorse annunciate dal Governo sono state ridotte, e una parte di queste non è ancora utilizzabile, con l’effetto di rallentare la ripartenza dei territori flagellati. L’atto quindi chiede al Governo di velocizzare il più possibile interventi di ripristino e indennizzi, come accaduto in occasione del sisma dell’Emilia nel 2012. Inoltre, ricordando il coinvolgimento parziale del nodo idraulico modenese, invita il Comune di Modena e i Comuni limitrofi a istituire un gruppo di lavoro per studiare e approfondire gli eventi accaduti, mettendo in condivisione dati, evidenze e ipotesi di interventi in materia di manutenzione e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Aprendo il dibattito per il Movimento 5 stelle, Barbara Moretti ha evidenziato la necessità di potenziare ("sulla base di studi già esistenti di professionisti") il nodo idraulico di Modena "graziato a maggio". "Nonostante gli interventi degli ultimi anni, infatti, sappiamo che persistono ancora fragilità degli argini, anche rispetto a piene piccole". Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha affermato che "l’alluvione in Romagna è frutto di sottovalutazione idrogeologica, anche da parte della Regione: occorre fare di più, pure nel nostro territorio. L’impiego di fondi Pnrr per affrontare questi rischi doveva essere una priorità, ma spesso le risorse sono state sprecate". Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) ha specificato che "in queste situazioni non si può agire con frenesia, ma occorre ponderare per evitare errori". La consigliera ha sottolineato che la Regione deve assumersi delle responsabilità: "Negli ultimi sette anni, infatti, ha realizzato solamente 12 delle 23 casse di espansione previste per i suoi corsi d’acqua". Infine, Rossini ha affermato che "occorrerebbe evitare di chiedere risorse per le infiltrazioni al Palazzo comunale: sono frutto di manutenzioni non svolte in passato".