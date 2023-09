"Alluvione, i fondi sono per Aipo"

Scintille tra il sindaco Alberto Bellelli e la capogruppo di Fratelli d’Italia, Annalisa Arletti. A fronte del riferimento della consigliera ad un’ordinanza commissariale che ha messo a disposizione 746mila euro quali primi finanziamenti stanziati per Carpi per la ricostruzione post alluvione, il primo cittadino fa notare che "come risulta dall’ordinanza firmata dal commissario, una parte del finanziamento governativo riguarda il rimborso, chiesto alla Regione, di 366 mila euro stanziati e spesi dal Comune per lavori di somma urgenza e ripristino di tratti stradali in cui le piogge avevano prodotto buche e cedimenti (vie dell’Industria, Lama, Roosevelt, tangenziale Losi). Il rimborso è di due tranche di 183mila euro cadauna. I restanti 380 mila euro dell’ordinanza commissariale non sono arrivati al Comune di Carpi, bensì all’Aipo, l’Autorità di vigilanza del bacino del Po, per porre riparo a una frana dell’argine del Secchia nel territorio comunale".

Quello poi che la maggioranza fa notare è che "sui lavori di somma urgenza da 366 mila euro deliberati il 6 luglio scorso dal Consiglio comunale la consigliera Annalisa Arletti (come le altre opposizioni) ha espresso voto contrario". Immediata la controreplica della consigliera: "Bizzarra la reazione del Pd: da una parte dice che gli aiuti del governo sull’alluvione non arrivano e dall’altra si arrampica sugli specchi per cercare di screditare Fratelli d’Italia. Non abbiamo votato contro gli aiuti al governo, bensì insieme a tutte le opposizioni, abbiamo votato contro la variazione di bilancio del Pd che chiede soldi al Governo per le strade alluvionate, perché non riescono a fare adeguata manutenzione prima".

m.s.c.