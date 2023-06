Alluvione, polizia locale ancora in Romagna

Si conclude oggi, ma proseguirà nelle prossime settimane anche in altri territori colpiti, un ulteriore servizio della Polizia locale di Modena in Romagna a supporto delle popolazioni flagellate a maggio dal maltempo. Dopo le operazioni di prima assistenza prestate a Savignano sul Rubicone, nelle due settimane immediatamente successive l’esondazione, e poi nel territorio comunale della città di Forlì, tre agenti della Polizia locale di Modena sono da lunedì 19 giugno nei territori dell’Unione della Romagna Faentina, operando, soprattutto, nell’area comunale di Casola Valsenio. Qui le operazioni degli agenti integrano i presìdi locali, supportando, in particolar modo, l’attività dell’esercito impegnato nella messa in sicurezza delle strade comunali, danneggiate dall’esondazione del fiume Senio e dalle 250 frane registrate durante i fenomeni alluvionali.