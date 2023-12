"Alluvione, tre anni dopo rimborsi fermi a metà"

A tre anni esatti dall’alluvione, a Nonantola infuria ancora la polemica sui rimborsi. Ieri, nell’anniversario della calamità (era il 6 dicembre 2020) i consiglieri comunali di Forza Italia, Antonio Platis e Pino Casano, hanno presentato le cifre dei risarcimenti previsti e liquidati nei confronti di cittadini e aziende colpiti dalla tragedia, denunciando i "ritardi nell’erogazione dei fondi" e chiedendo interventi rapidi e mirati per rendere più sicuro il nodo idraulico modenese. Per quanto riguarda i privati, "su un totale di 1731 domande presentate, ne sono state concesse 1620 per totali 15.284.635,61 euro da rimborsare: di questi, attualmente – dicono i consiglieri – sono stati liquidati soltanto 6.387.481,06 euro, ovvero il 41,8% del totale. Venendo alle aziende, invece, a fronte di 106 domande presentate, ne sono state concesse 88: un totale di 2.406.440,44 euro da rimborsare, dei quali ne sono stati erogati 1.346.266,23, il 56%. "Oggi – dichiara Platis – a Modena la situazione è preoccupante: le norme internazionali di sicurezza per i fiumi prescrivono l’indice Tr200, mentre attualmente il nodo idraulico modenese si arresta a Tr20 per il Secchia e Tr50 per il Panaro. In una situazione del genere, continuare a programmare micro-interventi è inutile: occorre, invece, utilizzare in maniera sistematica i fondi stanziati dal Pnrr per prevenire future alluvioni". "In questo momento – prosegue il consigliere – è necessario guardare oltre agli interessi politici: la priorità assoluta è seguire le linee guida che ci vengono dettate da esperti e scienziati: ripulire le aree golenali, creare degli ’sfoghi’ e cercare di abbassare la velocità delle piene. Poco dopo l’alluvione, il governo Draghi investì 100 milioni per intervenire anche sul nodo idraulico modenese, ma gran parte di questi fondi sono ancora fermi. Perché?". Alle parole di Platis si aggiunge Pino Casano: "Ci troviamo in una situazione paradossale: sono passati tre anni e siamo soltanto al 50% dei rimborsi erogati. Gli intoppi? Derivano prevalentemente dai tempi della burocrazia, tuttavia questo ritardo comporta la presenza di famiglie che hanno subito danni enormi e non hanno ancora potuto accedere ai fondi". In particolare, i due consiglieri denunciano che molte persone si sono viste respingere la richiesta di rimborso dopo che sono stati riscontrati piccoli abusi edilizi. "Fino al 2018 – conclude Casano – era possibile accedere ai rimborsi attraverso integrazioni e sanatorie.

Ora è impossibile. Secondo noi, oggi, sarebbe importante riuscire ad aiutare tutti coloro che, anche a causa di una piccola difformità, si sono viste negare somme anche molto cospicue".

Jacopo Gozzi