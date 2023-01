Alpino e donatore record all’Avis Addio al centenario Antonio Bigelli

Alla soglia dei 100 anni (che avrebbe compiuto l’11 febbraio) è scomparso a Pievepelago Antonio Bigelli di ponte Modino. L’ultimo saluto oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale. Molti lo ricordano con affetto ed ammirazione per ciò che ha fatto in vita.

Abile artigiano, durante la Seconda guerra mondiale era nel corpo degli Alpini, fu fatto prigioniero dei tedeschi e trascorse una difficile reclusione e poi lunghe peripezie dopo la Liberazione, il tutto raccontato in un ‘Diario di Guerra’ uscito su un mensile locale e che ora potrebbe essere ristampato.

Nel 1950 fu tra i fondatori dell’acquedotto rurale di Modino.

Il nome di Bigelli è legato soprattutto alla locale chiesa dedicata alla Madonna dei Renacci che Antonio custodì con cura per una ventina di anni.

Era sposato con Domenica Barigazzi e insieme avevano raggiunto oltre 60 anni di matrimonio, fino alla scomparsa di lei nel 2014.

Teneva molto al fatto di essere stato un donatore AVIS per tanti anni e di aver raggiunto il massimo riconoscimento per le sue donazioni di sangue.

Era un grande estimatore di Totò e raccontava di averlo conosciuto quando, come tanti di Pieve, lavorava per i fratelli Lenzini a Roma. Aveva fatto anche la comparsa in uno dei suoi film.

g.p.