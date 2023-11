Alpino, scoperta la verità. Morto durante la prigionia

Dopo 80 anni, l’alpino Ferdinando Marchetti di S.Annapelago non è più ‘disperso’ ma ‘caduto in guerra’ e domenica sarà commemorato nel paese natale. Il nipote Stefano Marchetti, dopo anni di impegnative ricerche e innumerevoli contatti con enti, istituzioni e persone che si sono interessate al caso, è riuscito infatti a ricostruire la tragica scomparsa dello lo zio Ferdinando Marchetti, alpino artigliere di montagna, disperso nella sanguinosa campagna di Russia, del quale non si avevano più avute notizie.

Ricevuti i documenti ufficiali dal Ministero Interni, è stato possibile presentare documentale istanza presso il comune di Pievepelago e organizzare una pur semplice cerimonia ufficiale che si terrà il domenica 5 novembre nel suo paese natale S. Annapelago. Alle 9.30 si terrà la messa in onore della giornata delle Forze Armate, verrà apposto il nome di Ferdinando Marchetti sul locale cippo a ricordo dei Caduti di tutte le guerre. La popolazione è stata invitata a partecipare, rendendo un doveroso riconoscimento allo scomparso, alla presenza delle autorità e della sezione Alpini locale. "Facendo mia la volontà del babbo Domenico che tanto aveva desiderato sapere la sorte del fratello Ferdinando – dice il nipote Stefano Marchetti – sono riuscito nell’intento di riconoscergli la giusta memoria ad un figlio dei nostri monti chi diede la vita in terra straniera nel terribile conflitto mondiale". "La triste ricostruzione della sua troppo breve esistenza (aveva solo 25 anni) è stata ricostruita – prosegue il nipote – appurando che Ferdinando Marchetti non è un più un disperso ma un caduto in guerra sepolto in un luogo ben preciso. Infatti dalla sua scheda Unirr si evince che lui era un Artigliere il cui repartodel 2º Reggimento Artiglieria Alpina (Col. Federico Moro) era assegnato alla divisione alpina Tridentina. Nel luglio 1942 la Tridentina ricevette ordine di trasferimento in Russia e viene dislocata sul Don, dislocandosi prima a Millerowo e poi fra Jagodnij e Gorbatovo. Già alla fine di agosto la Divisione fu chiamata a tamponare una falla apertasi nel settore della Divisione Sforzesca. In ottobre trasferita alla sinistra del Corpo d’Armata alpino nella zona di Podgornoje. Ferdinando fu catturato, la data di decesso nel campo di prigionia di Uciostoje (20 gennaio 1943). Ora riposa in una fossa comune nel campo 56 di Uciostoje".

g. p.