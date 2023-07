’Altolà Cave’, l’appello: "Il frantoio va bloccato, nessun compromesso"

Torna a farsi sentire la posizione del Comitato Altolà Cave sulla questione del frantoio di ghiaia che la Granulati Donnini, ora in liquidazione giudiziale, avrebbe dovuto realizzare ad Altolà. "Il Comitato Altolà Cave – spiega Debora Guarnieri, presidente del Comitato – ha incontrato il sindaco dopo aver seguito due consigli comunali durante i quali, insieme al suo gruppo, ha bocciato tutte le mozioni che chiedevano la revoca del permesso di costruire del mega-frantoio previsto all’Altolà. Durante l’incontro il sindaco, a sorpresa, ha ribadito la sua volontà di bloccare la costruzione del nuovo frantoio e di arrivare al recupero del lungofiume, smantellando i due frantoi oggi presenti. Non è però chiaro come intenda perseguire questi obiettivi, ora che la proprietà, la ’Granulati Donnini’, è in liquidazione giudiziale ed entro la fine di quest’anno, come riferitoci dallo stesso sindaco, dovrebbe essere avviato il primo tentativo di vendita all’asta. Per il Comitato si prospetta un futuro di grandi preoccupazioni e poche certezze: per ammissione dello stesso sindaco il dialogo con il Curatore fallimentare è pressoché inesistente. Come possono i cittadini far valere le loro richieste? L’unica soluzione prospettata dal sindaco è quella di attendere l’esito dell’asta e poi di confrontarsi col soggetto acquirente sul destino del nuovo frantoio. Su questa strategia non possiamo confidare perché ad oggi non vi è alcuna certezza che la nuova proprietà rinuncerà a costruire il nuovo frantoio…Il Comitato, portavoce dei cittadini di Altolà, scriverà una lettera al Curatore fallimentare e al Giudice per comunicare il forte malcontento diffuso nella frazione e la preoccupazione dei cittadini dinnanzi a un futuro così incerto. Il permesso di costruire del nuovo frantoio di Altolà non dovrà essere messo all’asta.

Il Comitato e i cittadini dell’Altolà non intendono subire quanto stabilito dalla procedura e dall’eventuale acquirente che vorrà realizzare il frantoio.

Non siamo disposti – conclude Guarnieri – ad accettare alcun compromesso e perseguiremo tutte le strade possibili, dalle petizioni, alle manifestazioni, alle vie legali. Per perseguire il nostro unico obiettivo: no al nuovo frantoio di Altolà!".

