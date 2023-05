Altra pioggia, monitoraggio costante Paura per un grosso albero caduto nei pressi di un asilo

di Valentina Reggiani

E’ confermata anche per oggi l’allerta arancione su tutto il nostro territorio, nonostante il livello dei corsi d’acqua risulti ancora al di sotto dei livelli precauzionali. Ieri sono stati diversi gli interventi effettuati dai pompieri, in particolare per mettere in sicurezza rami caduti in diverse zone della città ma anche in provincia. Il più importante, però, ha riguardato la caduta di un grosso albero in zona Sant’Agnese, proprio nei pressi di un asilo. Fortunatamente i bambini, in quel momento, si trovavano all’interno e l’arbusto è precipitato al centro di una aiuola e in parte vicino alle auto parcheggiate. I vigili del fuoco hanno lavorato per porre in sicurezza la zona e l’arbusto sarà successivamente rimosso dai tecnici incaricati.

Contrariamente a quanto accaduto nei giorni scorsi, fortunatamente non si sono registrati allagamenti nelle abitazioni private o lungo le strade ma sono state parecchie le segnalazioni degli automobilisti circa il manto stradale danneggiato.

Come detto nella nostra provincia l’allerta arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio è stata confermata anche per la giornata di oggi ed è stato attivato ieri il monitoraggio notturno del nodo idraulico, ma senza prevedere la chiusura dei ponti, almeno per la notte appena trascorsa. Il livello dei fiumi Secchia e Panaro, costantemente monitorato, infatti, risultava ieri e per tutta la giornata ancora al di sotto dei livelli precauzionali, ma l’evoluzione del fenomeno verrà seguita con attenzione dai tecnici di Aipo e della protezione civile della Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

La decisione è stata assunta nel corso dell’incontro del Centro coordinamento soccorsi convocato dalla prefettura di Modena. Il fenomeno in corso è caratterizzato da precipitazioni elevate i cui effetti, su argini e smaltimento delle acque, si sommano a quelli causati dalle intense precipitazioni della scorsa settimana.

Intanto ieri, a causa appunto del maltempo e a scopo precauzionale la Provincia ha disposto la chiusura al transito di macchine e persone dei percorsi natura (Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tragitto. Il provvedimento resta in vigore fino alle 12 di oggi: dopo di che sarà valutata la situazione in base appunto al meteo.

Ieri e per tutto il giorno i tecnici e il personale della Provincia sono stati impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria ma non sono emerse grandi criticità o particolari disagi.

Le precipitazioni, però, sono attese anche nelle prossime ore e non si esclude che, in base all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, possano essere adottati ulteriori provvedimenti a scopo precauzionale.