Altra richiesta di sospensione: "La scuola ha costretto Damiano a un interrogatorio da polizia"

"All’interno del Consiglio di Istituto era presente la Preside che ha coordinato tutti i lavori, che non sono stati quindi coordinati dalla rappresentante dei genitori. Non solo: sembrerebbe che sia stato eseguito un vero e proprio interrogatorio nei confronti di Damiano, con modalità "da polizia giudiziaria".

L’avvocato Stefano Cavazzuti, che rappresenta Damiano Cassanelli, rappresentante del Barozzi destinatario di un provvedimento di sospensione di 12 giorni per aver, secondo la preside, diffamato la scuola in un’intervista, interviene dopo le dichiarazioni rese dall’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna, il quale ha precisato che la sanzione allo studente "non è stata comminata dalla dirigente scolastica, ma dal Consiglio d’Istituto".

"Il ragazzo era già stato sanzionato dalla dirigente, per lo stesso motivo, con una nota che ha valore di sanzione disciplinare dalla dirigente il 18 gennaio, stesso giorno in cui ha sollevato la contestazione – sottolinea il legale –. A tal proposito sono stati violati due principi fondamentali: non si può comminare alcuna sanzione disciplinare senza che sia stata preventivamente contestata. La nota disciplinare del 18 gennaio è stata comminata a firma della dirigente scolastica senza contestazione d’addebito. Lo stesso giorno, la stessa Dirigente ha firmato la contestazione disciplinare che poi ha dato luogo alla sanzione dei 12 giorni di sospensione".

Nel sottolineare che il consiglio di istituto non è un organo giudiziario, l’avvocato spiega però come lo stesso sia composto da docenti "ed era presente la stessa dirigente scolastica che sa o che dovrebbe sapere che cosa significa rappresentanza degli studenti cioè la funzione di rappresentanza della collettività. Dovrebbero anche sapere che l’art. 51 del Codice penale – tuona l’avvocato – indica come specifica ’scriminante’ l’esercizio di un diritto/dovere di critica da parte di un rappresentante della collettività.

Sembrerebbe che sia stato eseguito un vero e proprio interrogatorio con modalità "da polizia giudiziaria" e non da operatori della scuola – commenta poi Cavazzuti – mi chiedo per quale motivo la Dirigente ha interrogato Damiano in merito alle perquisizioni avvenute l’ultimo giorno di scuola se lei era presente?". L’avvocato esclude che Damiano sia l’unico studente perseguito. "Anche l’altro rappresentante degli studenti M.A. ha subito una contestazione disciplinare voluta e portata dalla dirigente scolastica davanti al Consiglio di classe perché venisse punito con 4 giorni di sospensione. Quindi non si può negare che ci sia stata una condotta repressiva nei confronti dei rappresentanti degli studenti".

Inoltre il giorno prima dello sciopero "i ragazzi sono stati convocati e rimproverati duramente affinché si astenessero dallo scioperare. Ho avuto anche notizia che nell’ultimo giorno di scuola fosse stata stata tolta l’acqua nei bagni e i servizi servizi igienici chiusi. Non comprendo a quale scopo, ma penso che il disagio derivato sia stato notevole dal momento che i ragazzi erano stati privati delle bottigliette d’acqua portate da casa. Perché non abbiamo prodotto le dichiarazioni firmate dai testimoni nell’ambito del procedimento disciplinare?".

Per non esporre i testimoni a possibili ritorsioni e perché non ricorre l’onere di provare "circostanze già note al Giudice". Infatti, alcuni dei presenti avevano preso parte ai fatti riportati e questo era noto. Pertanto la sanzione inflitta a Damiano Cassanelli deve ritenersi certamente invalida, perché alcuni membri del Consiglio dell’Istituto avrebbero dovuto astenersi dal voto, "in quanto in palese conflitto di interesse"".