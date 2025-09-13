Altre due risse in centro. Fratelli d’Italia insiste:: "Basta minimizzare"

"Il sindaco Riccardo Righi ha continuato a minimizzare episodi che invece stanno diventando una costante della nostra città". Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Cortesi attacca l’Amministrazione comunale dopo che sono avvenute altre due risse a Carpi, entrambe documentate da video.

"Negli ultimi giorni – prosegue Cortesi – la città è stata nuovamente teatro di episodi di violenza e degrado con verificarsi di due risse, una nei pressi del giardino adiacente al Teatro Comunale, in pieno centro storico, e l’altra al Parco della Resistenza, nelle vicinanze del cimitero. Davanti a questi due nuovi atti di violenza, il primo cittadino non ha ritenuto nemmeno necessario di spendere una parola: un segno di una sottovalutazione grave e inaccettabile. Allo stesso modo, l’assessore alla Sicurezza Paola Poletti ha dimostrato di non essere all’altezza del proprio ruolo. Continuiamo, pertanto, a chiedere le sue dimissioni immediate. Carpi merita serietà e impegno concreto, non silenzi e giustificazioni".

A rincarare la dose è Tommaso Casolari, consigliere comunale e rappresentante di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia: "Questi episodi hanno coinvolto in modo particolare giovani e giovanissimi. Sono fatti preoccupanti che non possono più essere ignorati. Il Governo ha fornito strumenti molto utili con il modello Caivano e il gruppo di Fratelli d’Italia della nostra città ha presentato 10 punti quali proposte concrete sulla sicurezza che possono essere applicati nell’immediato. Quindi chiediamo: sindaco Righi, non è il momento per intervenire?".

Casolari conclude con auspicio ossia "di vedere una risposta da parte dell’Amministrazione comunale e non il solito atteggiamento irresponsabile che rischia solo di aggravare ulteriormente la situazione".

Come già la scorsa settimana, anche stamattina il Gruppo consiliare meloniano sarà presente in centro storico, sotto il Portico del Grano (di fronte al Municipio) con un banchetto per la raccolta firme della petizione sul tema della sicurezza: "Ribadiamo con forza la necessità di un cambio di passo deciso con le nostre dieci proposte concrete, che sabato scorso sono state sottoscritte da centinaia di carpigiani in poche ore e che i cittadini possono continuare a sottoscrivere". Tra le proposte, la chiusura dei market etnici alle 20, il rafforzamento del lavoro della Polizia locale, "per metterla nelle condizioni di intensificare la presenza fuori dagli uffici e diventare capillare laddove serve esserlo"; e anche l’istituzione di una Commissione Consiliare Sicurezza.

Maria Silvia Cabri