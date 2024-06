Altri 4 innesti per il San Felice

Prosegue in Promozione il nuovo corso del San Felice, che aggiunge altre quattro pedine alla rinnovata rosa guidata da mister Raffaele Pizzo, dopo aver già annunciato Malavasi, Casari, El Ardoudi, Galeazzi, Ilari, Pacilli, Giovannini ed Helatimi. Un gruppo composto in larga parte da giovani, con alcune pedine che nonostante l’età hanno già alle spalle tanti campionati di Eccellenza o Promozione e tanti ragazzi promossi dalla Juniores giallorossa, guidata proprio dal tecnico nella passata stagione. Due sono i volti nuovi annunciati ieri in difesa, dove arriva Marco Bagni, classe 2002, l’anno scorso prima alla United Carpi e poi in Prima alla Poggese, cresciuto nel Carpi, poi passato a Correggio fra Allievi e Juniores, quindi per tre anni in Eccellenza a Rolo. Come lui rinforza il reparto arretrato Federico Zanfi, classe 2002, reduce dal campionato alla Virtus Cibeno e negli anni precedenti allo United Carpi dopo il settore giovanile fra Fabbrico e Campagnola. A centrocampo arriva la qualità di Nikolas Mebelli (2001), scuola Carpi, passato per la Virtus Cibeno e nelle ultime 5 stagioni alla United Carpi. In attacco invece c’è Filippo de Boni, classe 2006, ex Carpi e Sassuolo, l’anno scorso in campo con la Primavera 4 del Mantova.

d.s.