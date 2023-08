Altri contributi alle società sportive

Sale da 10mila a 15mila euro la somma messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Bomporto per le associazioni sportive per l’anno sportivo 2022-2023. Le società sportive iscritte all’albo comunale delle forme associative hanno tempo fino all’8 settembre per presentare domanda di contributo economico, per un massimo di 3.500 euro, in base a criteri di valutazione che terranno conto, oltre al numero complessivo di iscritti e di discipline sportive organizzate, del numero di atleti under 15, over 65 e con disabilità, ma anche dei residenti a Bomporto. Per la prima volta verranno raccolti tramite l’istanza di partecipazione anche i dati di genere sugli iscritti alle società sportive, per valutazioni sul grado di partecipazione alle attività sportive sulla base di tale parametro.