Sopralluoghi e monitoraggi che proseguiranno anche nei prossimi giorni, per arginare ogni rischio. I tecnici Arpae hanno effettuato ieri mattina, sul luogo dello spaventoso rogo di Baggiovara i primi rilievi necessari soprattutto ad acquisire informazioni utili per gli accertamenti successivi. Una volta terminati, infatti, sono stati individuati, in accordo con il rappresentante dell’Ausl intervenuto sul posto, sei punti significativi nelle aree più prossime all’impianto, con una particolare attenzione alle zone abitate, scuole e strutture sanitarie in cui sono stati avviati monitoraggi di più lunga durata con campionatori passivi, per seguire l’evoluzione dell’incendio fino alla sua risoluzione. Presso il Centro Servizi Ausl sono stati inoltre installati campionatori per la rilevazione di diossine e PM10. I risultati dei rilievi saranno resi noti appena possibile ma, nei prossimi giorni, Arpae proseguirà gli accertamenti.