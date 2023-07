Altri gemellaggi per l’amicizia con gli Sharawi

Si è svolta a Palazzo d’Accursio a Bologna, la seconda edizione della Giornata europea di amicizia con il popolo Saharawi alla quale ha partecipato anche il Comune di Modena (che fa parte del comitato promotore) rappresentato dall’assessora con delega alla Cooperazione internazionale Anna Maria Lucà Morandi. All’incontro hanno partecipato rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di amicizia e cooperazione con il popolo Saharawi per fare il punto e confrontarsi sui progetti di accoglienza dei bambini Saharawi e sulle iniziative di sostegno alla popolazione, rinnovare i patti di amicizia e di gemellaggio già in essere e siglarne dei nuovi (a oggi sono 312 gli atti formali già siglati in Italia).