Altri gravi incidenti. Ciclista travolto, è in terapia intensiva

Sono stati giorni neri, questi ultimi, sulle strade della città e della provincia. Giovedì notte un 17enne ha perso la vita in un terribile schianto a Spilamberto e la mamma del ragazzo, ora, è in terapia intensiva al Maggiore di Bologna.

Sono gravissime anche le condizioni di un ciclista di 71 anni rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto, ieri mattina in zona Sant’Agnese, via Pavia. L’uomo, in base agli accertamenti svolti dalla polizia locale, stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta quando, all’improvviso, è stato investito da un’auto condotta da una 60enne. Non è chiaro se la conducente non si fosse resa conto della presenza del ciclista sulla strada. L’urto, però, è stato violento e l’uomo è stato sbalzato a terra. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: una volta stabilizzato il 71enne è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in gravissime condizioni.

Ieri il ciclista risultava ancora ricoverato in terapia intensiva. Sul posto, per gli accertamenti di rito, gli agenti della polizia locale che si stanno ora occupando di ricostruire la dinamica dello schianto.

Sono gravi poi le condizioni di un 57enne, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 18 sulla Gherbella. L’uomo, a bordo della propria auto si è schiantato frontalmente contro un’altra vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Il mezzo condotto dal 57enne è finito fuori strada e per estrarre il ferito dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

Il 57enne è ora ricoverato appunto in terapia intensiva a Baggiovara mentre il conducente dell’altra auto, un 26enne, non ha riportato ferite gravi. Le indagini di rito, per ricostruire la dinamica dello schianto sono ora affidate agli agenti della polizia locale.

Sembra fuori pericolo, invece, il bimbo di pochi mesi rimasto seriamente ferito in uno spaventoso schianto avvenuto a Camatta di Pavullo la sera della Vigilia di Natale. Il bambino – cinque mesi – viaggiava in auto con la propria famiglia quando il mezzo è finito fuori strada, cappottandosi. Sul posto sono accorse le ambulanze dei sanitari e il neonato è stato subito trasferito in elisoccorso al Maggiore di Bologna in gravi condizioni che, nel corso delle ore, sono via via migliorate.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del terribile schianto.

v.r.