"Altri investimenti su scuole e strade sicure"

Un investimento di quasi 400mila euro per garantire maggiore sicurezza all’interno delle scuole cittadine, sulle strade e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È il nucleo della variazione di bilancio 2025 che la Giunta guidata da Matteo Mesini sottopone all’approvazione del consiglio comunale. Cifra non trascurabile – il bilancio di Sassuolo ‘vale’ poco più di 53 milioni complessivamente, 42 dei quali finanziano la spesa corrente - che l’Amministrazione sceglie di stanziare "in un contesto di risorse sempre più limitate a causa dei tagli imposti dal Governo, che – dice il sindaco Matteo Mesini - ridurranno il nostro bilancio di un milione di euro nei prossimi cinque anni". Le priorità, tuttavia, restano in quel ‘guardare avanti senza lasciare nessuno indietro’ che aveva sotteso, a dicembre, all’approvazione del bilancio 2025, ed è su quelle che, aggiunge il primo cittadino, ci si è concentrati nel destinare quanto investito anche con questa prima variazione elaborata dalla Giunta. "Cura e sicurezza della città e dei cittadini – prosegue Mesini – sono al centro del nostro impegno, quindi abbiamo deciso di intervenire subito, e in modo incisivo, su due ambiti fondamentali: la sicurezza delle scuole, perché i nostri ragazzi meritano edifici sicuri e adeguati, e la sicurezza stradale, per garantire protezione a pedoni, ciclisti ed automobilisti". Nel dettaglio, gli investimenti previsti verranno ripartiti destinando più della metà del totale delle risorse (200mila euro) ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mentre poco meno di 80mila euro (79150, per l’esattezza) finanzieranno la manutenzione di immobili di edilizia residenziale pubblica. Il resto, ovvero poco più di 100mila euro, vanno alla sicurezza stradale (50mila euro) e al noleggio del sevizio photored, ovvero i dispositivi posti a guardia degli incroci più pericolosi della rete viaria cittadina, con una spesa di 60mila euro.

"L’approvazione di questa variazione di bilancio rappresenta un primo passo concreto rispetto agli impegni che ci siamo assunti nei confronti della cittadinanza, ma l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per reperire ulteriori risorse e garantire interventi strutturali a favore della sicurezza e della qualità della vita a Sassuolo. L’obiettivo – conclude il sindaco - è investire sulla cura, la sicurezza e il benessere della comunità e questo investimento va in questa direzione, confermando la nostra volontà di passare dalle parole ai fatti".

